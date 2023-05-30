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Вот так порыбачили: клевое место оказалось занято тиграми (видео)

Поначалу было даже забавно, но потом поездку на рыбалку пришлось прервать самым решительным образом…

За РулемЗадержан инструктор по вождению, проводивший занятие в пьяном виде

Встречи с дикой природой иногда бывают чрезвычайно неожиданными. В Приморье рыбаки несколько раз за ночь повстречали группу тигров.

Поначалу им встретились две особи, которые вели себя довольно мирно. Однако рыбаки все же вызывали у них некоторое беспокойство. Если тигрица спокойно «позировала», то тигр (таким было гендерное распределение, по версии самих рыбаков), чуть понаблюдав за людьми из кустов, пожелал зайти с фланга…

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В этот момент съемка прерывается и возобновляется в момент, близкий к кульминации. Как пишет источник, тигрица с тигрятами начала приближаться к авто.

Мы видим, как группа, состоящая минимум из трех особей, не спеша идет по лесной дороге навстречу камере. Сообщается, что, попугав зверей криками (довольно безуспешно, на наш взгляд), мужчины раздумали рыбачить и отправились восвояси.

Источник: Главная дорога

Фото: скриншот видео VK

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За РулемИннокентий Кишкурно
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