На дорогу выбежало животное? Вот что надо делать

Есть ряд неписаных правил поведения водителя в случае, когда дорогу перед ним пересекает животное или птица.
Заметив впереди лося, корову, свинью, овцу или козу, необходимо тут же прибегнуть к торможению, потому что эти животные, увидев машину, от нее, как правило, в сторону не шарахаются.
Собаки и лисы могут перебегать дорогу прямо перед автомобилем.
Зайцы выбегают на дорогу только ночью и, попадая в свет фар, бегут в их лучах прямо перед автомобилем: они не ослеплены, но, попав на освещенный участок, воспринимают темноту как непреодолимую стену. В этом случае опять-таки нужно прибегнуть к торможению, включить ближний свет фар, а после снижения скорости выключить фары и дать звуковой сигнал. Когда фары погаснут, глаза животного привыкнут к темноте, и оно исчезнет с дороги.
Наезды на дороге на грызунов и ежей опасны, так как могут стать причиной заноса.
Вообще, не стоит пытаться объехать зверя. Лучше затормозить.
И помните, если столкновение неизбежно, это менее опасно для пристегнутых ремнями безопасности водителя и пассажиров.
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