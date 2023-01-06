На дорогу выбежало животное? Вот что надо делать — журнал За рулем

На дорогу выбежало животное? Вот что надо делать

От неожиданной встречи с лесным обитателем никто не застрахован, и стоит знать, что разные звери при встрече с автомобилем ведут себя по-разному.

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Есть ряд неписаных правил поведения водителя в случае, когда дорогу перед ним пересекает животное или птица.

Заметив впереди лося, корову, свинью, овцу или козу, необходимо тут же прибегнуть к торможению, потому что эти животные, увидев машину, от нее, как правило, в сторону не шарахаются.

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Собаки и лисы могут перебегать дорогу прямо перед автомобилем.

Зайцы выбегают на дорогу только ночью и, попадая в свет фар, бегут в их лучах прямо перед автомобилем: они не ослеплены, но, попав на освещенный участок, воспринимают темноту как непреодолимую стену. В этом случае опять-таки нужно прибегнуть к торможению, включить ближний свет фар, а после снижения скорости выключить фары и дать звуковой сигнал. Когда фары погаснут, глаза животного привыкнут к темноте, и оно исчезнет с дороги.

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Наезды на дороге на грызунов и ежей опасны, так как могут стать причиной заноса.

Вообще, не стоит пытаться объехать зверя. Лучше затормозить.

И помните, если столкновение неизбежно, это менее опасно для пристегнутых ремнями безопасности водителя и пассажиров.

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Фото: depositphotos.com

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