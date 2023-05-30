Била зеркала, плясала на крыше: неадекватная женщина попала на видео
Как оказалось, таким образом она отомстила за неверность своему парню.
В Новочебоксарске разъяренная женщина разгромила припаркованную легковушку. По словам очевидца, это было наказанием возлюбленному за неверность.
Видно, как в одном из жилых дворов женщина сломала у машины зеркала, стекло и несколько раз пробежала по крыше автомобиля. Рядом за крушением наблюдала подруга.
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Из окон домов кричали, пытались остановить. Но женщина на это не реагировала, продолжая свою разрушительную миссию.
Через некоторое время к автомобилю пришел мужчина. Он осмотрел машину, сел в нее и уехал. Женщина осталась во дворе.
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Источник: Про город
Фото: скриншот видео VK
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