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Била зеркала, плясала на крыше: неадекватная женщина попала на видео

Как оказалось, таким образом она отомстила за неверность своему парню.

За РулемБеспределу с установкой камер на дорогах положен конец

В Новочебоксарске разъяренная женщина разгромила припаркованную легковушку. По словам очевидца, это было наказанием возлюбленному за неверность.

Видно, как в одном из жилых дворов женщина сломала у машины зеркала, стекло и несколько раз пробежала по крыше автомобиля. Рядом за крушением наблюдала подруга.

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Из окон домов кричали, пытались остановить. Но женщина на это не реагировала, продолжая свою разрушительную миссию.

Через некоторое время к автомобилю пришел мужчина. Он осмотрел машину, сел в нее и уехал. Женщина осталась во дворе.

Источник: Про город

Фото: скриншот видео VK

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За РулемПономарева Дарина
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