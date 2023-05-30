Помните, в Якутии тонул КАМАЗ? Вот развязка этой истории

Супруга водителя поблагодарила всех неравнодушных граждан, помогавших семье в этой ситуации.

«За рулем» уже рассказывал о КАМАЗе, который застрял в якутской реке Индигирке 29 апреля. Водитель отстал от колонны из-за ремонта, грузовик опрокинулся в воде без шансов на помощь. Сама машина оценивалась в 4,5 млн рублей, а груз – в 6 млн рублей.

Шофер Виталий опубликовал в Сети видео с призывом о помощи в вызволении грузовика из реки, однако машина в итоге окончательно ушла под воду, пишет источник. Долг в 10,5 млн рублей «повис» на водителе.

Сообщается, что его супруга поблагодарила всех, кто попытался помочь в этой ситуации. Она рассказала, что большая часть перечисленных от неравнодушных граждан средств пошла на закупку тросов, аренду полиспаста, сотовую связь и топливо при попытке вызволить машину.

Однако большая часть средств лежит нетронутой на счету и будет использована на закрытие долга, сообщила жена шофера. Отметим, что сам водитель в инциденте не пострадал.

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Источник: КП — Якутия

Фото: скриншот https://t.me/crimyakutiaru