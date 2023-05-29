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Автоэксперт объяснил, почему выгодно покупать машины в Китае

Выбор машин в Поднебесной намного больше, чем в России.

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Несмотря на то что за последний год российский авторынок наводнили китайские автобренды, у россиян есть возможность заказать и привезти машину из Китая. По словам сотрудника компании «ПромМаш Тест» Кирилла Минкина, в КНР представлено огромное количество марок и моделей автомобилей, а цена при этом у них будет меньше, чем на ввезенные в РФ через дилерские сети.

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Официальные дилеры китайских марок ввозят новые автомобили партиями и оформляют ОТТС – Одобрение типа транспортного средства. Стоимость такого документа составляет несколько миллионов рублей. Отсюда и рост цен на китайские автомобили, представленные на российском рынке», – объяснил эксперт.

Кроме того, в конечную стоимость автомобиля дилеры закладывают простой, так как разрешительные документы на партию одной модели и марки оформляются часто несколько месяцев.

Невысокие цены на авто в Китае также связаны с огромной конкуренцией между автобрендами, что только на руку потребителю

Источник: РИАМО

Фото: depositphotos.com

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