Нарушил? Карма настигла мгновенно

Полицию долго ждать не пришлось.

Красный кроссовер проехал на запрещающий сигнал и не пропустил седан. В результате прямо на перекрестке произошла авария.

Казалось бы, что такого, подобные аварии случаются ежедневно. Но удобно, что в данном случае у офицера полиции было место в первом ряду среди наблюдающих за этим происшествием.

К счастью, все обошлось без серьезных травм и другие участники дорожного движения тоже не пострадали.

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Видео: YouTube

Фото: скриншот видео YouTube