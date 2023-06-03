Нарушил? Карма настигла мгновенно
Полицию долго ждать не пришлось.
Красный кроссовер проехал на запрещающий сигнал и не пропустил седан. В результате прямо на перекрестке произошла авария.
Казалось бы, что такого, подобные аварии случаются ежедневно. Но удобно, что в данном случае у офицера полиции было место в первом ряду среди наблюдающих за этим происшествием.
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К счастью, все обошлось без серьезных травм и другие участники дорожного движения тоже не пострадали.
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Видео: YouTube
Фото: скриншот видео YouTube
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