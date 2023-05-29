«За рулем» поздравляет с Днем военного автомобилиста

Сегодня, 29 мая, Вооруженные Силы РФ отмечают День военного автомобилиста, учрежденный приказом министра обороны РФ № 100 от 24 февраля 2000 года.

Это праздник всех военных, кто по долгу службы управляет каким-либо транспортным средством.

Почему именно 29 мая? В этот день в 1910 году в Санкт-Петербурге образована первая Учебная автомобильная рота. Ее основной задачей была подготовка специалистов для автомобильных частей русской армии. Рота стала прообразом всей будущей организации автомобильной службы и системы автотехнического обеспечения Вооруженных Сил РФ.

Работа военных автомобилистов предполагает эвакуацию раненых, имущества, доставку материальных средств, перевозку личного состава. Автомобилисты в армии – это водители, ремонтники, командиры автомобильных подразделений, начальники автомобильной службы, а также специалисты научно-исследовательских организаций Минобороны России.

А еще День военного автомобилиста — это дань историческим традициям, заслугам военных автомобилистов в мирное и военное время. О ежедневном ратном подвиге есть незамысловатая песенка фронтового шофера. Помните? «Шли мы дни и ночи, трудно было очень, но баранку не бросал шофер». Многие думают, что это песня времен Великой Отечественной войны, но на самом деле она появилась гораздо позже. Впрочем, сути это не меняет. Вспомнить хотя бы военно-автомобильную дорогу №101, известную как «Дорога жизни». На ней работали до 4000 машин в день, многие водители совершали по два рейса в день, хотя каждый метр мог стать последним. Это ли не героизм? И это только один пример. А их много.

Сегодня мы хотим рассказать о трех героях-водителях, которые своим подвигом приблизили великую Победу.