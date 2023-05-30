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Ретродизайн и современная начинка: Jawa 42 Bobber 2023 годаРетродизайн и современная начинка: Jawa 42 Bobber 2023 года
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Ретродизайн и современная начинка: Jawa 42 Bobber 2023 года

Индийская компания Classic Legends осовременила полюбившийся многим Jawa 42 Bobber и сделала его более удобным и практичным.

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Jawa 42 Bobber впервые был представлен в 2020 году. Мотоцикл был сделан на базе модели Jawa Perak, но в отличие от него оснащался современным функционалом изначально.

Из электроники обновленная версия 2023 года получила полностью светодиодный головной свет, цифровую приборную панель круглой формы, а также USB-порты. Такие решения создают контраст между классической внешностью и современным функционалом.

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Дизайн освежен за счет нового, более эргономичного седла, иного топливного бака, нового руля и зеркал заднего вида. Кроме того, Jawa 42 Bobber получил удлиненное переднее крыло, а также хромированные вставки на двигателе и выхлопной трубе для придания большей аутентичности.

Силовой агрегат остался прежним. Одноцилиндровый мотор жидкостного охлаждения на 334 куб. см выдает 30 лошадиных сил и работает в паре с 6-ступенчатой коробкой передач.

По последним правилам регулирования выбросов Индии, Jaguar 42 Bobber оснащен OBD-2 системой, которая предупреждает об ошибке на панели прибора, когда система обнаружит большое количество выхлопных газов.

Источник: журнал «Мото»

Фото: Jawa

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За РулемЛежнин Роман
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