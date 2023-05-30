Максимум полезного пространства в новом полуприцепе Orthaus

Новый рефрижераторный полуприцеп Orthaus FR3 представила компания Orthaus Trailers.

Полуприцеп имеет длину 13,7 м и обеспечивает вместимость 33 палет вне зависимости от установленного холодильного оборудования – допустимы европейские и китайские модели любых габаритов, на вместимость это не повлияет. Холодильная установка и система циркуляции обеспечивают распределение холодного воздуха по всей длине полуприцепа. В качестве стандартного оборудования установлен холодильный агрегат SuperSnow KST2000 с дизельным двигателем Perkins объемом 2,2 л, адаптированным к тяжелым условиям и низкокачественному топливу.

Передняя стенка выполнена с защитой холодильного агрегата и адаптирована под установку холодильного оборудования разных производителей. Рама сделана из высокопрочной стали и покрыта краской с высокими антикоррозионными свойствами. Элементы конструкции соединены с помощью роботизированной сварки.

Шасси адаптировано для двух положений шкворня, что позволяет использовать прицеп тягачами разных колесных формул: 4х2, 6х2 и 6х4. Новые инженерные решения производителя Orthaus Trailers обеспечивают высокую эксплуатационную готовность полуприцепов и низкую стоимость владения.

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Источник и фото: журнал «Рейс»