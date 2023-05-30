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Кому грозит штраф за видеорегистратор: предупреждение юриста

В отдельных случаях гаджет может оказаться небезопасным.

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Размещение в машине даже очень большого видеорегистратора не может быть причиной для штрафа, отметил заведующий филиалом московской коллегии адвокатов «Защита» Анатолий Миронов.

Однако существует штраф за эксплуатацию автомобиля в условиях ограничения обзора. Чаще всего им наказывают за наклейки на ветровом или боковых стеклах, ухудшающие видимость.

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Но если ваш видеорегистратор располагается прямо по центру лобового стекла, этот штраф может оказаться актуальным и для вас.

Поэтому при установке в автомобиле прибора видеофиксации юрист советует руководствоваться собственными потребностями и существующим регламентом.

Источник: deita.ru

Фото: Илья Московец/URA.RU/TASS

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За РулемАлексеева Елена
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