Кому грозит штраф за видеорегистратор: предупреждение юриста
В отдельных случаях гаджет может оказаться небезопасным.
Размещение в машине даже очень большого видеорегистратора не может быть причиной для штрафа, отметил заведующий филиалом московской коллегии адвокатов «Защита» Анатолий Миронов.
Однако существует штраф за эксплуатацию автомобиля в условиях ограничения обзора. Чаще всего им наказывают за наклейки на ветровом или боковых стеклах, ухудшающие видимость.
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Но если ваш видеорегистратор располагается прямо по центру лобового стекла, этот штраф может оказаться актуальным и для вас.
Поэтому при установке в автомобиле прибора видеофиксации юрист советует руководствоваться собственными потребностями и существующим регламентом.
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Источник: deita.ru
Фото: Илья Московец/URA.RU/TASS
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