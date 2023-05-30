Кому грозит штраф за видеорегистратор: предупреждение юриста

В отдельных случаях гаджет может оказаться небезопасным.

Размещение в машине даже очень большого видеорегистратора не может быть причиной для штрафа, отметил заведующий филиалом московской коллегии адвокатов «Защита» Анатолий Миронов.

Однако существует штраф за эксплуатацию автомобиля в условиях ограничения обзора. Чаще всего им наказывают за наклейки на ветровом или боковых стеклах, ухудшающие видимость.

Но если ваш видеорегистратор располагается прямо по центру лобового стекла, этот штраф может оказаться актуальным и для вас.

Поэтому при установке в автомобиле прибора видеофиксации юрист советует руководствоваться собственными потребностями и существующим регламентом.

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Источник: deita.ru

Фото: Илья Московец/URA.RU/TASS