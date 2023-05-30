Салон «убийцы» Mercedes G-Class показали на фото

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Китайская компания BYD не так давно анонсировала запуск нового бренда, первой моделью которого должен стать внедорожник.

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Назвали машину Fangchengbao, проще и понятнее название звучит как Leopard. Ранее уже публиковались фотографии, но на них был только экстерьер, да и тот в камуфляже. Сейчас же фотошпионам удалось пробраться в салон.

В глаза сразу бросаются аж три экрана: приборная панель, мультимедиа, а также дополнительный экран перед пассажиром. Под ним крупная ручка – атрибут сурового внедорожника. С водительской стороны в стойке виднеется камера системы распознавания лиц.

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Интересно выполнен центральный тоннель. Он двухуровневый, на верхнем этаже слот для зарядки телефона, а снизу блок селектора КП и тумблеры, вероятно, отвечающие за режимы работы трансмиссии и блокировки.

За Рулем
За Рулем
За Рулем

Источник и фото: Российская газета

За Рулем
За Рулем
За Рулем

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За РулемЛежнев Роман
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