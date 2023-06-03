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«Колхоз» или искусство: очень необычная окраска авто

Очередное видео о тюнинге автомобиля вызвало жаркие споры в соцсетях. Ролик давно в Сети, но сейчас завирусился в рунете.

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Иные профильные сообщества уже заклеймили показанное «махровым колхозом», но многие искренне восхищаются художественной находкой мастеров тюнинга. Она как минимум достойна вашего внимания, хотя на большую оригинальность и не претендует.

Но и каждый день такое не увидишь. Ребята весьма творчески подошли к процессу покраски седана Audi A4.

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Неизвестно, каким он был до преображения, но теперь внимание на улицах владельцу обеспечено. Порошковая краска разных цветов распылена по кузову в стиле «художественного беспорядка» и покрыта солидным слоем глянцевого лака.

Получилось довольно заметно. А красиво ли это – судить вам. Насколько ремонтопригоден такой кузов? И как к этому отнесется Госавтоинспекция?

Источник: Покраска «Раптором» в Краснодаре

Фото: скриншот видео VK

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За РулемИннокентий Кишкурно
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