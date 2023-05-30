Появился сервис проверки машин на участие в аварийных аукционах

Случайно купить машину после «тотала», наскоро и недобросовестно отремонтированную и выставленную по рыночной цене, можно запросто…

Аварийный аукцион, аукцион поврежденных или битых автомобилей -– под этими вывесками страховые компании реализуют «годные остатки транспортного средства», в простонародье «тотал», то есть побывавшие в ДТП машины, восстановление которых дороже их остаточной стоимости.

Выкупить такую машину может кто угодно: от частников, восстанавливающих свою технику и ищущих запчастей, до авторазборок и… перекупов. И наткнуться на объявление о продаже такого автомобиля, наспех и недобросовестно восстановленного, но заявленного по вполне рыночной цене, можно запросто.

Сервис онлайн-проверки автомобилей с пробегом Автотека, действующий на Авито, начал работать с новым уникальным типом данных: участие машины в зарубежных аварийных аукционах.

В компании говорят, что новая функция позволит прозрачнее оценивать техническое состояние автомобиля до совершения сделки. Если машина была на аварийном аукционе, в отчете будет указана страна, дата участия и фото состояния на тот момент.

Сервис будет проверять информацию по аукционам США, Великобритании, ОАЭ, Канады, Испании, Финляндии и Ирландии.

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Источник: Авито

Фото: depositphotos.com