Дешевые Mazda CX-3 появились у дилеров

Стоимость кроссоверов – до 2 млн рублей.

Автодилеры Приморского и Хабаровского краев начали продавать в России японские кроссоверы Mazda CX-3. Ранее эта модель официально у нас в стране не продавалась. По размерам кузова Mazda CX-3 схожа с известной в России Hyundai Creta.

Дилеры предлагают новые автомобили 2022 и 2023 годов выпуска.

Автомобили имеют правое расположение руля, доступны модификации как с передним, так и с полным приводом.

Японский кроссовер оснащен 8-дюймовым дисплеем мультимедиа, светодиодной оптикой, обогревом руля, адаптивным круиз-контролем, системой распознавания дорожных знаков и другими опциями.

Цены на самые компактные паркетники от Mazda варьируются от 1,2 млн до 1,7 млн рублей. Покупателю доступны кроссоверы с бензиновым двухлитровым двигателем (150 л. с.) и с дизельным мотором 1,8 л. (116 л. с.).

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Источник: Газета.ru

Фото: Mazda