#
ПараимпортДача/отпускСделано в РФНовая VestaЗабавная авторекламаС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиШтрафыПДД-задачкиСССРОСАГОШиныОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиАвтокаталогПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Дешевые Mazda CX-3 появились у дилеровДешевые Mazda CX-3 появились у дилеров
Стоимость кроссоверов – до 2 млн рублей.
Omoda S5Спортивный седан Omoda S5 GT вышел на финальные испытания в России
Старт продаж запланирован на конец лета.
Появился сервис проверки машин на участие в аварийных аукционахПоявился сервис проверки машин на участие в аварийных аукционах
Случайно купить машину после «тотала», наскоро...

Дешевые Mazda CX-3 появились у дилеров

Стоимость кроссоверов – до 2 млн рублей.

За РулемПочти Touareg, но дешевле: крутой Volkswagen из Китая

Автодилеры Приморского и Хабаровского краев начали продавать в России японские кроссоверы Mazda CX-3. Ранее эта модель официально у нас в стране не продавалась. По размерам кузова Mazda CX-3 схожа с известной в России Hyundai Creta.

Дилеры предлагают новые автомобили 2022 и 2023 годов выпуска.

За Рулем

За РулемКак не загубить двигатель некачественным масломЗа РулемСамая забавная реклама автомобилей в истории (+опрос)За РулемЮбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

За РулемСуперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Автомобили имеют правое расположение руля, доступны модификации как с передним, так и с полным приводом.

Японский кроссовер оснащен 8-дюймовым дисплеем мультимедиа, светодиодной оптикой, обогревом руля, адаптивным круиз-контролем, системой распознавания дорожных знаков и другими опциями.

Цены на самые компактные паркетники от Mazda варьируются от 1,2 млн до 1,7 млн рублей. Покупателю доступны кроссоверы с бензиновым двухлитровым двигателем (150 л. с.) и с дизельным мотором 1,8 л. (116 л. с.).

Источник: Газета.ru

Фото: Mazda

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемПономарева Дарина
Количество просмотров 1
Поделиться:
Оцените материал:
0 : 0

Отзывы о Mazda CX-3

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв