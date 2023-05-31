Цены на новые иномарки падают

Не верите? Вот вам живой пример.

Новый Skoda Superb 2023 года выпуска, привезенный ранее в Россию одним из дилеров, подешевел на 180 тысяч.

Первоначально автомобиль оценили в 3 850 000 рублей. Однако после недели безуспешных попыток привлечь покупателей цена на Superb снижена до 3 670 000 рублей.

Этот автомобиль был доставлен из Китая в комплектации Ambition: с климат-контролем, мультимедийным комплексом с сенсорным дисплеем, датчиками света и дождя, парктрониками и системой «старт-стоп». Оснащен новый Superb двигателем на 1,4 л мощностью 150 л. с., который работает в паре с автоматической трансмиссией DSG на семь скоростей.

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Источник: IXBT

Фото: Skoda