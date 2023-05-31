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Водители рассказали, какие штрафы нужно уменьшить, а какие – повысить

Например, незначительное превышение скорости многие не считают серьезным нарушением.

За РулемКаждый третий водитель считает, что его оштрафовали несправедливо

По мнению россиян, размер некоторых штрафов следует уменьшить. Это показал опрос, проведенный Группой Ренессанс страхование и сервисом Автокод.

62% респондентов считают, что это должно касаться незначительного превышения скорости. Чаще всего так думают водители Тюмени (80%). 43% водителей полагают, что меньше всего должны взимать за тонированные стекла, а наибольшее количество таких ответов в Новосибирске (54%). Еще 30% россиян не считают непристегнутый ремень серьезным нарушением. Больше всего людей с таким мнением среди жителей Красноярска (46%). В топ-5 штрафов, размер которых следует уменьшить, вошли просроченная страховка (29%) и парковка в неположенном месте (28%).

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А вот за эти нарушения, по мнению россиян, штрафы следует повысить:

  • вождение в нетрезвом виде (69%)
  • выезд на встречную полосу (50%)
  • проезд на красный (49%)
  • движение по обочине (47%)
  • переход дороги в неположенном месте (45%).

В опросе участвовало 1200 респондентов в возрасте от 18 лет, проживающих в крупных городах России. Исследование проводили методом онлайн-анкетирования в апреле 2023 года.

Фото: Depositphotos.com

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За рулем в Дзен
За РулемАлексеева Елена
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