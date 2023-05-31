Водители рассказали, какие штрафы нужно уменьшить, а какие – повысить
По мнению россиян, размер некоторых штрафов следует уменьшить. Это показал опрос, проведенный Группой Ренессанс страхование и сервисом Автокод.
62% респондентов считают, что это должно касаться незначительного превышения скорости. Чаще всего так думают водители Тюмени (80%). 43% водителей полагают, что меньше всего должны взимать за тонированные стекла, а наибольшее количество таких ответов в Новосибирске (54%). Еще 30% россиян не считают непристегнутый ремень серьезным нарушением. Больше всего людей с таким мнением среди жителей Красноярска (46%). В топ-5 штрафов, размер которых следует уменьшить, вошли просроченная страховка (29%) и парковка в неположенном месте (28%).
А вот за эти нарушения, по мнению россиян, штрафы следует повысить:
- вождение в нетрезвом виде (69%)
- выезд на встречную полосу (50%)
- проезд на красный (49%)
- движение по обочине (47%)
- переход дороги в неположенном месте (45%).
В опросе участвовало 1200 респондентов в возрасте от 18 лет, проживающих в крупных городах России. Исследование проводили методом онлайн-анкетирования в апреле 2023 года.
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Фото: Depositphotos.com
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