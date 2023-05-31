Ралли «Шелковый путь» 2023: новый маршрут, новые испытания

В этом году прославленный ралли-рейд пройдет с 5 по 15 июля.

Старт гонки состоится 6 июля на площади Тысячелетия в Казани. Спустя десять дней на высоких оборотах участники встретятся в самом центре Москвы на Красной площади, где победители и участники получат награды.

В этом году экипажам предстоит пройти 5222 километров, из которых почти половину составят гоночные спецучастки особой сложности, проходящие по каменистым дорогам, глинистым грунтам, пескам и бродам. Маршрут впервые проложен через горные перевалы Южного Урала, а также через Магнитогорск, Оренбургскую, Самарскую и Саратовскую область, всего 13 регионов и 3 часовых пояса.

По словам министра спорта Олега Матыцина, этот уникальный маршрут позволит лучше узнать российские регионы, а также разнообразную и завораживающую природу нашей страны.

Дирекция и участники ралли «Шелковый путь» на ежегодной пресс-конференции в Москве.

Особенностью гонки станет не только участие в ней традиционных мотоциклов, квадроциклов, мотовездеходов, внедорожников и грузовиков, но и отдельный зачет для серийных внедорожников.

Нововведением также будет новая категория Adventure Trophy, в которой любители мотопутешествий смогут проехать следом за профессиональными гонщиками почти весь маршрут за исключением самых сложных и опасных участков.

Руководитель проекта Международное ралли «Шелковый путь» – Владимир Чагин. Пилот G-Drive Racing Роман Русинов прославился в гонках на выносливость, а теперь готовится к первому в карьере большому ралли-рейду.

Не сомневаюсь, что тринадцатое издание ралли «Шелковый путь» всех приятно удивит и подарит множество положительных эмоций, — сказал в своем приветствии Владимир Чагин. — Отмечу, что в рамках нашей гонки также пройдет третий этап чемпионата России по ралли-рейдам баха «Шелковый Путь». Это позволит спортсменам национального первенства, которые по тем или иным причинам еще не готовы к старту в больших многодневных ралли, получить опыт международного уровня и сразиться с более титулованными коллегами.

Все участники гонки будут обеспечены топливом сети АЗС «Газпромнефть». Бензовоз будет следовать за караваном по всему маршруту, так что раллийцы смогут заправляться высококачественным топливом даже в самых отдаленных регионах – не только на бивуаках, но и «в полях».

По всему маршруту ралли для обслуживания автомобилей будут поставляться моторные масла G-Energy с популярной вязкостью 5w-40 и специализированные разработки с высокой вязкостью 15w-50 и 10w-60 для высокофорсированных двигателей спортивных автомобилей. Для механиков и инженеров команд, обслуживающих технику на гонке, будет доступна техническая экспертиза лаборатории предиктивной диагностики. Оснащенный передовым оборудованием передвижной комплекс поможет быстро готовить машины к каждому гоночному участку, что в условиях гонки по бездорожью имеет значение не только для спортивного результата, но и для безопасности экипажа.

«Шелковый путь» ежегодно позволяет участникам проверить себя, технику и навыки вождения в новых экстремальных условиях на уникальных маршрутах. Это и обеспечивает такую популярность ралли не только у команд, но и у партнеров. Начиная свою работу на «Шелковом пути» в одной топливной категории, сегодня мы обеспечиваем под ключ поддержку и сервис гонки на протяжении всего года, — рассказала руководитель департамента маркетинга дирекции региональных продаж «Газпром нефти» Яна Белякова. — На ралли теперь каждый может заправиться проверенным топливом сети АЗС «Газпромнефть» и высокотехнологичными моторными маслами, получить техническую поддержку от лаборатории предиктивной диагностики G-Energy, восполнить силы после спецучастка снэками и напитками G-Drive. В этом году в реконессансе мы протестировали новое топливо G-Drive Diesel, которое успешно прошло испытания и будет доступно всем участникам на гонке, а позже и клиентам на нашей сети. Я желаю удачи всем командам в новом издании ралли!»