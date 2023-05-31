Chery озвучила цены на Tiggo 9

Будут предлагаться две версии автомобиля – для пяти и семи пассажиров, включая водителя.

Это новый флагман Chery и, следовательно, компания напичкала его всеми доступными сегодня технологиями.

Внешне Tiggo 9 заметно отличается от других моделей бренда. Фары соединены с решеткой радиатора, массивные ребра на капоте, три воздухозаборника в бампере, большой спойлер сзади и два патрубка выхлопной системы, интегрированные в бампер – весьма внушительный дизайн. Дверные ручки у машины скрытые и придают ей технологичный вид.

Что касается габаритов кузова, то длина, ширина и высота нового автомобиля составляют 4820, 1930 и 1699 мм соответственно, а колесная база достигает 2820 мм.

Tiggo 9 отличается от других кроссоверов бренда и внутри. Здесь применили совершенно новый подход к подбору цветов и материалов. Выглядит премиально: текстурированные панели под дерево, мягкая обивка центральной консоли, хром, широкий центральный подлокотник… Есть также два экрана и система объемного звучания SONY с 14 динамиками. Водительское сиденье имеет функции вентиляции, обогрева, памяти и массажа. Кнопки электроприводов сиденья расположены на дверной панели, как у Mercedes-Benz.

Новый автомобиль оснащен двигателем Kunpeng Power 2.0TGDI мощностью 261 л.с. и 400 Нм. В паре с ним устанавливается либо робот 7DCT, либо восьмиступенчатый автомат. До 100 км/ч кроссовер разгоняется за 4,26 секунды, а расход топлива составляет 4,2 литра на 100 км. Кроме того, автомобиль оснащен подвеской CDC с регулировкой жесткости.

Стоит Chery Tiggo 9 в Китае от 152 900 до 203 900 юаней, что в переводе на наши деньги составляет от 1,74 млн до 2,3 млн рублей. При поставках в Россию стоимость автомобиля может увеличиться примерно в два раза. Напомним, что самый дорогой на нашем рынке Chery Tiggo 8 PRO е+ стоит от 3 919 900 рублей (рекомендованная цена).

Эти цены сопоставимы со стоимостью кроссовера FAW Bestune Т99, продажи которого начались в России.

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Фото: Autohome.com.cn