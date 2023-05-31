Завод «Соллерс» нашел замену Мазде

Работу предприятия во Владивостоке планируют возобновить с другими партнерами.

Производство на автомобильном заводе «Соллерс» во Владивостоке возобновится в 2023 году совместно с китайскими партнерами, заявил губернатор Приморского края Олег Кожемяко в ходе отчета о результатах деятельности регионального правительства за 2022 год.

Ранее зампред правительства Приморья Николай Стецко сообщил, что завод во Владивостоке будет собирать два автомобиля китайских брендов. Запуск должен произойти в конце августа или начале сентября. Производство «китайцев» будет вестись методом отверточной сборки (SKD) из машинокомплектов, как и в случае с Mazda.

Напомним, СП Mazda и «Соллерс» во Владивостоке выпускало автомобили Mazda CX-9, Mazda CX-5 и Mazda 6. В 2022 году работа завода была приостановлена, а в конце того же года компания выкупила долю Mazda в предприятии.

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Источник: PrimaMedia

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС