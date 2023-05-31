#
ПараимпортДача/отпускСделано в РФНовая VestaЗабавная авторекламаС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиШтрафыПДД-задачкиСССРОСАГОШиныОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиАвтокаталогПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Завод «Соллерс» нашел замену МаздеЗавод «Соллерс» нашел замену Мазде
Работу предприятия во Владивостоке планируют...
Сложно ли менять масло в китайском кроссовере самомуСложно ли менять масло в китайском кроссовере самому
Нередко производители усложняют самостоятельное...
Chery озвучила цены на Tiggo 9Chery озвучила цены на Tiggo 9
Будут предлагаться две версии автомобиля – для...

Завод «Соллерс» нашел замену Мазде

Работу предприятия во Владивостоке планируют возобновить с другими партнерами.

За РулемНовые машины «Соллерс» — Арго и Атлант: названы цены

Производство на автомобильном заводе «Соллерс» во Владивостоке возобновится в 2023 году совместно с китайскими партнерами, заявил губернатор Приморского края Олег Кожемяко в ходе отчета о результатах деятельности регионального правительства за 2022 год.

Ранее зампред правительства Приморья Николай Стецко сообщил, что завод во Владивостоке будет собирать два автомобиля китайских брендов. Запуск должен произойти в конце августа или начале сентября. Производство «китайцев» будет вестись методом отверточной сборки (SKD) из машинокомплектов, как и в случае с Mazda.

За РулемКак не загубить двигатель некачественным масломЗа РулемСамая забавная реклама автомобилей в истории (+опрос)За РулемЮбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

За РулемСуперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Напомним, СП Mazda и «Соллерс» во Владивостоке выпускало автомобили Mazda CX-9, Mazda CX-5 и Mazda 6. В 2022 году работа завода была приостановлена, а в конце того же года компания выкупила долю Mazda в предприятии.

Источник: PrimaMedia

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемАлексеева Елена
Поделиться:
Оцените материал:
0 : 0