Mazda RX-7 из «Форсажа» продается со встроенным огнеметом
До того как в «Fast and Furious» появился Dodge Charger, Mazda RX-7 1993 года уже произвела фурор в фильме. Теперь у фанатов франшизы есть шанс получить «ракету» Доминика Торетто (актер Вин Дизель) во всей былой красе, включая фирменный выхлоп-огнемет.
Когда Торетто появился на этой самой Mazda RX-7 FD в культовой классике 2001 года, он выглядел на экране шикарно-пугающе.
Помимо пламени, извергающего из его выхлопной трубы, спорткар также потрясает дикой аэрографией, сделанной художником Троем Ли.
Оригинальный «FnF» RX-7 был темно-серым спорткаром 1993 года выпуска. После того как Universal выкупила его у некоего Кита Имото, автомобиль покрасили в красный цвет и произвели многочисленные визуальные и внутренние улучшения.
Доработка мотора увеличила его мощность до впечатляющих 305 л.с. со стандартных 255 л.с.
Помимо огнеметного выхлопа, в спорткаре сохранились красные сиденья Sparco и фирменные наклейки «Digital Clouds».
Автомобиль находится в хорошем состоянии — о бывшем в употреблении RX-7 Доминика Торетто явно заботились на протяжении многих лет.
Спорткар выставлен на торги, которые начнутся с 12 по 20 мая. Цены на него могут начинаться от 175 000–250 000 долларов.
- «За рулем» можно читать в Одноклассниках
Источник: Autoevolution
Фото: Mecum, скриншот из фильма Форсаж
Дом или коттедж под ключ... Легко!
Идеальный способ начать загородную жизнь — побывать на выставке загородных строений.
Для этого вам даже не придется уезжать из города: находятся дачные дома и коттеджи в Москве.
Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!За рулем в Дзен