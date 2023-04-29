Mazda RX-7 из «Форсажа» продается со встроенным огнеметом

До участия в фильмах оригинальный «FnF» RX-7 был темно-серым спорткаром 1993 года выпуска.

До того как в «Fast and Furious» появился Dodge Charger, Mazda RX-7 1993 года уже произвела фурор в фильме. Теперь у фанатов франшизы есть шанс получить «ракету» Доминика Торетто (актер Вин Дизель) во всей былой красе, включая фирменный выхлоп-огнемет.

Когда Торетто появился на этой самой Mazda RX-7 FD в культовой классике 2001 года, он выглядел на экране шикарно-пугающе.

Помимо пламени, извергающего из его выхлопной трубы, спорткар также потрясает дикой аэрографией, сделанной художником Троем Ли.

Оригинальный «FnF» RX-7 был темно-серым спорткаром 1993 года выпуска. После того как Universal выкупила его у некоего Кита Имото, автомобиль покрасили в красный цвет и произвели многочисленные визуальные и внутренние улучшения.

Доработка мотора увеличила его мощность до впечатляющих 305 л.с. со стандартных 255 л.с.

Помимо огнеметного выхлопа, в спорткаре сохранились красные сиденья Sparco и фирменные наклейки «Digital Clouds».

Автомобиль находится в хорошем состоянии — о бывшем в употреблении RX-7 Доминика Торетто явно заботились на протяжении многих лет.

Спорткар выставлен на торги, которые начнутся с 12 по 20 мая. Цены на него могут начинаться от 175 000–250 000 долларов.

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Источник: Autoevolution

Фото: Mecum, скриншот из фильма Форсаж