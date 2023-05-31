У дилеров «зависли» сотни машин: в чем причина?

Автомобили в салонах есть, но передать их покупателям возможности нет.

Автодилеры в Санкт-Петербурге жалуются, что у них встали продажи. При наличии на складах «живых» автомобилей передать их покупателям автосалоны не могут – на транспортные средства нет документов. Сотрудники утверждают, что выдачу ПТС задерживает ФГУП «НАМИ».

Это серьезная проблема, которая нам мешает. У нас на складе сотни машин, которые мы оплатили и которые не можем клиенту отдать, потому что отсутствует ПТС», – рассказал совладелец группы компаний «Автополе» Сергей Моренков.

Сложности с получением ПТС в большей степени касаются китайских брендов, импортирующих автомобили из КНР, – таких как Chery, Exeed, Omoda и Changan. Участники рынка среди причин сложившейся ситуации называют сложности на таможне и внутренние проблемы между китайцами и таможенной службой России.

Кроме того, вероятной причиной также может быть нехватка готовых к работе устройств «ЭРА-ГЛОНАССС», которыми должны быть оснащены все продаваемые в России автомобили.

В Российской ассоциации автодилеров проблемы с документами связали с параллельным импортом, при котором необходимо получать сертификаты от НАМИ.

«За рулем» можно читать в Телеграм

Источник: Фонтанка.ру

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru/TACC