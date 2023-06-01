Авто раздора: как не делить машину при разводе
Юрист объяснил, как это сделать правильно.
Купленный во время брака автомобиль нередко становится предметом раздела в случае развода.
Но есть вариант, как сделать так, чтобы авто не было включено в перечень имущества для раздела.
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Единственный вариант сохранить машину – заключить брачный договор, в котором прописать, что автомобиль остается жене или мужу, если он зарегистрирован на кого-то из них. Если автомобиль куплен в браке, то это совместное имущество, которое должно быть разделено. В данном случае – передано одному из супругов со взысканием с другого стоимости его доли», – рассказал адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько.
Что касается машины, приобретенной до брака, то она считается собственностью одного из супругов. Но если вдруг во время совместной семейной жизни она была значительно улучшена (например, восстановлена после ДТП на общие средства), то авто становится совместной собственностью.
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Источник: Газета.ru
Фото: Unsplash, depositphotos.com
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