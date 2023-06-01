Стоит ли овчинка выделки: во сколько обойдется покупка авто в Китае

Из КНР можно привезти автомобили как европейских брендов, так и китайских марок.

Купить самостоятельно автомобиль из Европы стало почти невыполнимой задачей. Неудивительно, что россияне обратили свое внимание на Китай – там и выбор огромный, и цены на местном рынке существенно ниже, чем на эти же модели в России.

Сколько стоит автомобиль из Китая вместе с доставкой и растаможкой, посчитал генеральный директор студии автотюнинга Larte Design, резидент технопарка «Сколково» Дмитрий Полунин.

Для примера он взял китайский Haval Jolion 2021 года.

Приблизительные расходы будут следующие:

стоимость автомобиля – 900 тысяч рублей;

комиссия сайта – 30 тысяч рублей;

услуги посредника (логистической компании) – 70-80 тысяч рублей;

услуги таможенного брокера – 35 тысяч рублей;

таможенная пошлина (48% – для автомобилей с ДВС и 15% – для электромобилей) – 436 тысяч рублей;

таможенный сбор – 3 тысячи рублей;

утилизационный сбор – 3500 рублей;

оформление сертификатов СБКТС (свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства) и электронного ПТС (паспорт транспортного средства) – 25 тысяч рублей;

нахождение автомобиля на складе временного хранения – 15 тысяч рублей за первые семь дней, а затем 2,5-3 тысячи рублей, в среднем, за день.

Таким образом, общая сумма покупки автомобиля составит около 1,53 млн рублей, из которых 630 тыс. рублей придется на доставку авто до границы и его растаможивание.

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Источник: РИАМО

Фото: Unsplash