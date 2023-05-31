Pagani не хочет и не будет выпускать электрокары

Компания считает электромобили слишком тяжелыми.

Производитель суперкаров – компания Pagani несколько лет занималась разработкой автомобиля с электрической силовой установкой, вложив в исследования и разработки 14 млн евро за один только 2022 год. Однако уровень развития технологий пока не позволяет соблюдать баланс между скоростью и массой. По словам сына Горацио Пагани Кристофера, можно сделать действительно быструю машину, однако она будет тяжелой, и это перечеркнет все удовольствие от управления.

Да и таким нишевым машинам, как Pagani, не нужно следовать за трендами. Производство единичное, и соответствующие объемы выпуска позволят выпускать машины с ДВС и после 2035 года.

В погоне за низкой массой Pagani даже отстояла V12 для своей Utopia, хотя партнер Mercedes AMG предлагал использовать гибридную установку на базе V8 от GT 63 S E-Performance. Моделирование показало, что гибрид будет на 5 секунд медленнее, а это критическая цифра для суперкара. По итогу Utopia имеет шестилитровый битурбомотор на 864 л.с. и 1100 Нм крутящего момента. Гибрид мог выдать и больше, но одно дело цифры, и совсем другое – динамика и ощущения.

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Источник: motor1.com

Фото: Pagani, Unsplash