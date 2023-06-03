100 млн рублей за яму на дороге: водитель получил огромную компенсацию

Судебные разбирательства длились почти пять лет.

Британский водитель отсудил у правительства Уэльса 1,1 млн фунтов стерлингов (99,5 млн рублей по курсу на сегодняшний день) за дорожную яму.

В 2018 году он попал в аварию в результате наезда на выбоину. Последствиями ДТП стали серьезные телесные повреждения, полученные водителем, из-за которых он и решил обратиться с иском к местным властям.

Присужденная ему судом выплата стала самой крупной компенсацией в истории Уэльса. До сих пор самая большая компенсация составляла чуть больше тысячи фунтов стерлингов.

За последние годы из-за неровностей дорожного покрытия в стране пострадали десятки жителей. Вместе с тем с 2018 года граждане 11 раз подавали в суд на правительство из-за плохих дорог.

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Источник: Mirror

Фото: wikimedia