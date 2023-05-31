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Случай неожиданной мести: запомнил дорожного хама и… поджег его!

Ущерб владельцу иномарки оценивается в сумму более миллиона рублей.

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В городе Жигулевск Самарской области закончено предварительное расследование дела о поджоге автомобиля. Обстоятельства довольно любопытны: следствие считает, что подозреваемый мужчина 1991 г.р. затаил злобу на владельца черной BMW 6 и выслеживал именно этот автомобиль.

Дело в том, что в июле 2022 года мужчина упал во дворе, потому что на него неожиданно выехала указанная машина. Запомнив иномарку, он нашел ее через месяц на улице Вокзальной, облил легковоспламеняющейся жидкостью и поджег.

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Он поспешно скрылся, но недалеко и не особо тщательно: позже полиция нашла его на территории города и добилась признательных показаний. Ущерб владельцу баварской «шестерки» оценен в миллион рублей. Для провинции это сумма весьма значительная.

Против мужчины возбуждено уголовное дело, сейчас он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Источник: МВД Медиа

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области

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За РулемИннокентий Кишкурно
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