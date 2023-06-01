Задержан аферист, предлагавший помощь при получении прав

Никакую помощь он, разумеется, не оказывал, но нажиться на наивных гражданах сумел.

В УВД на Московском метрополитене с заявлением обратились две жительницы столицы, пострадавшие в результате мошеннических действий. Потерпевшие рассказали, что в интернете нашли объявление об оказании помощи в получении водительского удостоверения.

Мошенник выдавал себя за сотрудника Госавтоинспекции. Он запросил фотографии и паспортные данные с указанием желаемой категории водительских прав и потребовал заранее внести плату.

Для достоверности он просил перевести деньги через терминалы, расположенные недалеко от подразделений ГИБДД. За еще не оказанные «услуги» потерпевшие перевели на счет карты злоумышленника по 40 тысяч рублей. После чего он перестал выходить на связь.

Полиция установила личность подозреваемого и место его нахождения. 36-летнего мужчину задержали и при обыске в его квартире обнаружили и изъяли ноутбук, мобильные телефоны, флэш-накопители, SIM-карты и иные предметы, имеющие доказательственное значение.

Установлена причастность афериста еще к семи подобным эпизодам противоправной деятельности. Жертвами злоумышленника стали жители столицы и Подмосковья, а также Белгородской, Кемеровской и Свердловской областей.

Онлайн-мошенничеством преступник занимался с 2021 года. Общая сумма ущерба составила более 300 тысяч рублей.

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Источник: МВД Медиа

Фото: depositphotos.com