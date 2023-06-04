Четырехосные грузовики СССР — вы таких точно не видели!
Сама концепция четырехосных грузовиков имела в СССР давние традиции, и КрАЗ ЧР-3130 в свое время послужил достойным их развитием. В 1982 году в экспериментальном цехе Кременчугского автозавода было собрано два тяжелых полноприводных бескапотных шасси, максимально унифицированных с грузовиками КрАЗ-260.
Эти шасси вошли в военное семейство «Открытие», ведущим конструктором которого был В.К. Левский. Эти машины получили несвойственный заводу индекс «ЧР», что расшифровывалось как «чертеж разовый».
КрАЗ ЧР-3130 - это 16-тонный грузовик с удлиненной рамой, тентованным или цельнометаллическим кузовом от КрАЗ-260 и высокой неоткидывающейся кабиной. В основе была кабина того же «двухсот шестидесятого», но лишенная капота.
За кабиной стоял V8 на 360 л.с. Двигатель мог работать на дизельном топливе, бензине, керосине или их смесях с ракетным топливом. С ним в паре работала 10-ступенчатая МКП.
Какова была судьба этой машины? Какие еще четырехосники выдал советский грузовой автопром? Смотрим обзор!
- «За рулем» можно читать в Одноклассниках
Источник: AUTO VIDEO
Фото: скриншот видео Youtube
Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!За рулем в Дзен