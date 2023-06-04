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Четырехосные грузовики СССР — вы таких точно не видели!Четырехосные грузовики СССР — вы таких точно не видели!
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Четырехосные грузовики СССР — вы таких точно не видели!

История отечественного автопрома знает немало славных страниц, но есть такие, что открывались только знатокам. Вот, скажем, КрАЗ ЧР-3130.

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Сама концепция четырехосных грузовиков имела в СССР давние традиции, и КрАЗ ЧР-3130 в свое время послужил достойным их развитием. В 1982 году в экспериментальном цехе Кременчугского автозавода было собрано два тяжелых полноприводных бескапотных шасси, максимально унифицированных с грузовиками КрАЗ-260.

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Эти шасси вошли в военное семейство «Открытие», ведущим конструктором которого был В.К. Левский. Эти машины получили несвойственный заводу индекс «ЧР», что расшифровывалось как «чертеж разовый».

КрАЗ ЧР-3130 - это 16-тонный грузовик с удлиненной рамой, тентованным или цельнометаллическим кузовом от КрАЗ-260 и высокой неоткидывающейся кабиной. В основе была кабина того же «двухсот шестидесятого», но лишенная капота.

За кабиной стоял V8 на 360 л.с. Двигатель мог работать на дизельном топливе, бензине, керосине или их смесях с ракетным топливом. С ним в паре работала 10-ступенчатая МКП.

Какова была судьба этой машины? Какие еще четырехосники выдал советский грузовой автопром? Смотрим обзор!

Источник: AUTO VIDEO

Фото: скриншот видео Youtube

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За РулемИннокентий Кишкурно
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