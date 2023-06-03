«Быстро, нагло и успешно»: как китайцы замещают ушедшие автобренды

Автоэксперт считает, что машины из КНР могут конкурировать с самыми родовитыми брендами.

Китайские автопроизводители совершили за последние годы такой гигантский рывок с точки зрения качества, дизайна, технологий, инженерных решений, что теперь их продукция не уступает машинам, выпущенным под самыми известными брендами из Европы, Америки и Японии, считает автоэксперт Игорь Моржаретто.

По его мнению, «шок от высокого качества китайских машин испытывают многие наши автомобилисты».

У автопроизводителей из Китая есть все шансы занять на российском рынке место автопроизводителей из других стран.

Китайские компании постоянно радуют нас премьерами. За май было пять или шесть презентаций новых автомобилей, которые уже продаются или в ближайшее время будут продаваться на российском рынке. Они всерьез вознамерились занять на нашем рынке место ушедших или уходящих брендов из Европы, Японии и Кореи и делают это быстро, нагло – в хорошем смысле этого слова – и достаточно успешно, – отметил Моржаретто.

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Источник: Радио Sputnik

Фото: Виталий Невар/ТАСС