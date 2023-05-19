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Фольксваген затеял масштабную реорганизацию бренда

Целью обновления должно стать повышение рентабельности продаж до 6,5% по сравнению с 3% в первом квартале этого года.

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Volkswagen Group планирует провести капитальное обновление своего основного бренда для повышения эффективности и прибыльности, говорится в служебной записке главы бренда VW Томаса Шефера, с которой удалось ознакомиться агентству Reuters.

Мы видим, что наш бренд, несмотря на все его сильные стороны, пока не находится на достаточно прочной экономической основе», – написал Шефер в служебной записке.
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Среди нынешних трудностей Шефер назвал сложную экономическую обстановку, в том числе риск рецессии, геополитические конфликты, нестабильные цепочки поставок и постоянный рост цен на сырье и энергию.

Давление нарастает. Бренд Volkswagen должен действовать», – написал он.

Планы компании предусматривают экономию средств и рассчитаны на увеличение годовых результатов как минимум на 3 млрд евро. При этом сокращение рабочих мест не планируется, хотя общее количество сотрудников может сократиться. Как это можно осуществить на практике – не раскрывается.

Он также сказал, что хочет увеличить синергию между брендами за счет совместной разработки и производства, в том числе с использованием общих платформ.

Шефер пояснил, что детали модернизации проработают в ближайшие недели и расскажут о них подробнее.

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Источник: Reuters

Фото: VW

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