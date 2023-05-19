Фольксваген затеял масштабную реорганизацию бренда
Volkswagen Group планирует провести капитальное обновление своего основного бренда для повышения эффективности и прибыльности, говорится в служебной записке главы бренда VW Томаса Шефера, с которой удалось ознакомиться агентству Reuters.
Мы видим, что наш бренд, несмотря на все его сильные стороны, пока не находится на достаточно прочной экономической основе», – написал Шефер в служебной записке.
Среди нынешних трудностей Шефер назвал сложную экономическую обстановку, в том числе риск рецессии, геополитические конфликты, нестабильные цепочки поставок и постоянный рост цен на сырье и энергию.
Давление нарастает. Бренд Volkswagen должен действовать», – написал он.
Планы компании предусматривают экономию средств и рассчитаны на увеличение годовых результатов как минимум на 3 млрд евро. При этом сокращение рабочих мест не планируется, хотя общее количество сотрудников может сократиться. Как это можно осуществить на практике – не раскрывается.
Он также сказал, что хочет увеличить синергию между брендами за счет совместной разработки и производства, в том числе с использованием общих платформ.
Шефер пояснил, что детали модернизации проработают в ближайшие недели и расскажут о них подробнее.
- «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
Источник: Reuters
Фото: VW
Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!За рулем в Дзен