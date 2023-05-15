Иск ГАЗа к Volkswagen и его «дочке» не прошел

Российский производитель хотел взыскать с немецкого концерна 15,6 млрд рублей.

Арбитражный суд Нижегородской области приостановил производство по иску ООО «Автомобильный завод «ГАЗ» к немецкому автоконцерну Volkswagen AG и его российской структуре ООО «Фольксваген Груп Рус» о взыскании около 15,6 млрд рублей убытков, следует из опубликованного в субботу определения суда.

Требование о взыскании убытков с этих двух ответчиков было выделено в отдельное производство из дела, возбужденного по иску ГАЗа еще в марте этого года.

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В марте этого года ГАЗ предъявил к Volkswagen AG и ООО «Фольксваген Груп Рус» иск с двумя требованиями. Предлагалось признать недействительным соглашение от 10 августа 2022 года о расторжении соглашения о контрактной сборке от 14 июня 2011 года, а во-вторых, взыскать с ответчиков убытки в размере около 15,6 млрд рублей.

По ходатайству истца к делу в качестве соответчиков были привлечены компании Skoda Auto A.S. и люксембургская Volkswagen Finance Luxemburg S.A., которым принадлежат доли российской «дочки» концерна 16,8% и 55,14% соответственно.

19 апреля суд рассмотрел дело в закрытом режиме и, как стало известно из опубликованного в субботу определения, 28 апреля выделил требование к первоначальным ответчикам о взыскании убытков в отдельное производство и сразу приостановил выделенное дело.

7 апреля ГАЗ подал еще один иск к Volkswagen AG – на сумму более 28,4 млрд рублей. В иске говорится, что предприятие понесло убытки из-за прекращения ответчиком поставок двигателей по договору от 15 июня 2017 года. По этому контракту ответчик поставлял дизельные двигатели и запасные части для их послепродажного обслуживания, а ГАЗ использовал их в производстве автомобилей.

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Источник: Прайм

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