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Эти машины чаще всего ввозили по параимпорту

Известно также, сколько в 2023 году будет куплено машин по обходной схеме.

За РулемСтало известно, как автокомпании реагируют на «серый» ввоз своих авто

Доля параллельного импорта на российском авторынке по итогам 2023 года не превысит 15%, говорится в исследовании «Открытие авто».

Эксперты оценили динамику регистраций ТС (легковые автомобили, легкие коммерческие авто и пикапы), ввезенных в страну по схеме параллельного импорта за январь-апрель 2023 года, и выяснили, что, несмотря на ежемесячный рост объемов, параллельный импорт не составит серьезной конкуренции официальному рынку, а его доля, скорее всего, не превысит 15% от объема рынка.

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За первые четыре месяца 2023 года было зарегистрировано чуть больше 28 тыс. автомобилей, ввезенных по «серой» схеме.

Среди самых востребованных марок авто определилась следующая пятерка лидеров:

  • Toyota – 5,8 тыс. шт.
  • Hyundai – 2,3 тыс. шт.
  • BMW – 2,3 тыс. шт.
  • Mercedes – 2,26 тыс. шт.
  • Mitsubishi – 2,1 тыс. шт.

Электромобилей, завезенных без согласия их правообладателей, пока немного, но статистика показывает, что динамика роста у них хорошая – с января по февраль их количество увеличилось с 272 до 339 автомобилей, а с марта по апрель – с 424 до 546 шт.

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Источник: ТАСС

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

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