Эти машины чаще всего ввозили по параимпорту

Известно также, сколько в 2023 году будет куплено машин по обходной схеме.

Доля параллельного импорта на российском авторынке по итогам 2023 года не превысит 15%, говорится в исследовании «Открытие авто».

Эксперты оценили динамику регистраций ТС (легковые автомобили, легкие коммерческие авто и пикапы), ввезенных в страну по схеме параллельного импорта за январь-апрель 2023 года, и выяснили, что, несмотря на ежемесячный рост объемов, параллельный импорт не составит серьезной конкуренции официальному рынку, а его доля, скорее всего, не превысит 15% от объема рынка.

За первые четыре месяца 2023 года было зарегистрировано чуть больше 28 тыс. автомобилей, ввезенных по «серой» схеме.

Среди самых востребованных марок авто определилась следующая пятерка лидеров:

Toyota – 5,8 тыс. шт.

Hyundai – 2,3 тыс. шт.

BMW – 2,3 тыс. шт.

Mercedes – 2,26 тыс. шт.

Mitsubishi – 2,1 тыс. шт.

Электромобилей, завезенных без согласия их правообладателей, пока немного, но статистика показывает, что динамика роста у них хорошая – с января по февраль их количество увеличилось с 272 до 339 автомобилей, а с марта по апрель – с 424 до 546 шт.

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Источник: ТАСС

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС