Известно, какие еще запчасти попадут в список для параллельного импорта

Это детали для техники, которая работает в жизненно необходимой отрасли.

Зампред Правительства РФ Виктория Абрамченко поручила Минпромторгу совместно с Минсельхозом проработать включение в список товаров для параллельного импорта запчастей для сельхозтехники. Аграриев необходимо обеспечить деталями и компонентами, особенно в период проведения сезонных полевых работ.

Для укрепления продовольственной безопасности к 2030 году у сельхозпроизводителей должно быть около 700 тыс. единиц техники. Сейчас у них только 568 тыс. единиц.

Кроме того, представители Минсельхоза России отметили рост цен на сельхозтехнику и снижение ее доступности для аграриев. На отдельные модели белорусских и российских тракторов и комбайнов цены с 2019 по 2022 год выросли на 80%.

Необходимо полностью обеспечить отрасль сельскохозяйственной техникой и оборудованием, сократить зависимость от импортной компонентной базы и ликвидировать риски, связанные с ростом цен, отметила вице-премьер.

ФАС и Минсельхозу поручили следить за ценами на сельхозтехнику.

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Источник: ТАСС

Фото: depositphotos.com

