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В России хотят выпускать аналоги зарубежных запчастей

Вопрос о легализации такого бизнеса рассмотрят в Госдуме.

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Председатель думского Комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал, что в России могут легализовать производство запасных частей для импортных автомобилей. Он уточнил, что соответствующий законопроект планируют внести в Госдуму до конца весенней сессии.

По его мнению, в стране есть организации, которые могут обеспечить изготовление таких запчастей на качественно высоком уровне, «не отличающемся от зарубежного».

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Он также отметил, что легализация производства аналогов помогла бы сравнительно быстро и без обращения к использованным деталям справиться с нехваткой автозапчастей для иномарок на отечественном рынке.

При этом Аксаков уточнил, что все организации, которым разрешат выпускать аналоги импортных запчастей, должны быть строго сертифицированы и соответствовать определенным требованиям.

Источник: Парламентская газета

Фото: depositphotos.com

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