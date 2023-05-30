Стало известно, как автокомпании реагируют на «серый» ввоз своих авто

Реакция автопроизводителей на параллельный импорт неоднозначна, как и его перспективы. Но тенденции наметились.

Большинство автопроизводителей не поднимают эту тему и не комментируют серый импорт автомобилей в РФ. А например немецкий автоконцерн VW Group заявляет о своей принципиальной позиции по этому вопросу. В начале 2023 года стало известно, что Volkswagen намерен препятствовать поставкам в Россию своих автомобилей из Китая. Концерн пригрозил, что дилеры, работа которых будет связана с параллельным импортом, попадут в черный список VW – это значит, что они не будут получать новую продукцию Volkswagen.

Однако есть и прямо противоположные примеры. Так, например, японский автоконцерн Toyota направил российским дилерам письмо, в котором разрешил использовать комплектующие, ввезенные по параллельному импорту для гарантийного ремонта и обслуживания автомобилей.

Мнение специалиста

Алексей Тузов, независимый эксперт транспортной отрасли:

– Подобные действия автоконцерна (речь о VW. — Прим. ред.) в большей степени связаны с репутационными рисками и экономическими санкциями против автопроизводителей.

Реакция автопроизводителей на «серый» импорт неоднозначна, безусловно, они не будут нарушать санкционный режим. При этом нужно понимать, что среди мировых авторынков российский – один из крупнейших. Поэтому часть компаний все равно будет стремиться действовать так, чтобы в будущем иметь возможность продолжить свою деятельность в России.

Говорить о перспективах параллельного импорта в России сложно. Большое влияние на программу оказывает геополитическая обстановка и законодательные изменения. На данный момент беспрепятственному импорту автомобилей в Россию мешают рост расходов на импорт автомобиля в РФ и сложная логистика. Это снижает эффективность параллельного импорта. В 2023 году цены на автомобили, скорее всего, вырастут еще на 10–30%. Примерно таких же изменений стоит ожидать и на рынке автозапчастей.

Справка

Параллельный импорт предполагает ввоз товаров без разрешения на это правообладателей или производителей. Такая мера была легализирована 29 марта 2022 года, чуть позже Минпромторг утвердил перечень товаров, которые можно импортировать в РФ по новым правилам. Уже в сентябре 2022 года действие программы продлили на 2023 год. В марте 2023 года список товаров для параллельного импорта был расширен. Это дает основание предполагать, что программа будет продолжена и дальше.

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Фото: TASS