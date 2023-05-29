В России продлят условия параимпорта запчастей

На этом настаивают в Союзе автосервисов и автодилеры, иначе предрекают коллапс в отрасли.

Параллельный импорт запчастей для автомобилей может прекратиться с 1 сентября этого года, если не продлить действие их сертификатов соответствия. Об этом говорится в обращении Союза автосервисов и ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) к премьер-министру Михаилу Мишустину.

Встать на таможне могут не менее 100 торговых марок. Они просят правительство продлить существующий порядок ввоза запчастей по старым сертификатам соответствия еще на год.

Сертификат соответствия подтверждает, что продукция соответствует техническим нормам и требованиям к качеству и безопасности. До 2022 года их выдавали сами производители. После их ухода с российского рынка правительство РФ приняло постановление, которым автоматически продлило действие всех выданных ранее сертификатов до 1 сентября 2023 года.

«Целью предложенных изменений является предотвращение возможного таможенного коллапса в отношении торговых марок, отказавшихся от работы на территории РФ. Указанные предложения поддержала Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД)», - говорится в Телеграм-канале Союза автосервисов.

Специалисты рынка полагают, что просьбу представителей отрасли, скорее всего, одобрят, чтобы не возникло проблем с запчастями. Параллельный импорт — это теперь на годы, обойтись без него в нынешних условиях будет крайне сложно.

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Источник: «Известия»

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