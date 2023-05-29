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В России продлят условия параимпорта запчастей

На этом настаивают в Союзе автосервисов и автодилеры, иначе предрекают коллапс в отрасли.

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Параллельный импорт запчастей для автомобилей может прекратиться с 1 сентября этого года, если не продлить действие их сертификатов соответствия. Об этом говорится в обращении Союза автосервисов и ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) к премьер-министру Михаилу Мишустину.

Встать на таможне могут не менее 100 торговых марок. Они просят правительство продлить существующий порядок ввоза запчастей по старым сертификатам соответствия еще на год.

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Сертификат соответствия подтверждает, что продукция соответствует техническим нормам и требованиям к качеству и безопасности. До 2022 года их выдавали сами производители. После их ухода с российского рынка правительство РФ приняло постановление, которым автоматически продлило действие всех выданных ранее сертификатов до 1 сентября 2023 года.

«Целью предложенных изменений является предотвращение возможного таможенного коллапса в отношении торговых марок, отказавшихся от работы на территории РФ. Указанные предложения поддержала Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД)», - говорится в Телеграм-канале Союза автосервисов.

Специалисты рынка полагают, что просьбу представителей отрасли, скорее всего, одобрят, чтобы не возникло проблем с запчастями. Параллельный импорт — это теперь на годы, обойтись без него в нынешних условиях будет крайне сложно.

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Источник: «Известия»

Фото: depositphotos.com, Unsplash

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За РулемАлексеева Елена
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