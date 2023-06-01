МАЗ представил новую модификацию своей модели — Купава

Под капотом – дизель на 150 л.с. Главные конкуренты – ГАЗель Next и ГАЗель NN.

Белорусский производитель МАЗ показал автомобиль Купава на базе шасси МАЗ-365020. Напомним, на этом шасси дочерний завод МАЗа в Бресте с 2018 года выпускает фургоны МАЗ-365 и микроавтобусы МАЗ-281.

Новая же модификация имеет заводской индекс 273130.

Купава – это фургон для перевозки хлеба. У кузова пять дверей, за которыми располагаются 160 хлебных лотков. Под капотом – дизель, развивающий 150 л.с. (Евро-5) и работающий в паре с МКП.

По сути своей все машины этого мазовского семейства – JAC Sunray, дизайн которого недвусмысленно намекает на Mercedes Sprinter прошлого поколения. Главные конкуренты – ГАЗель Next и ГАЗель NN.

Кстати, около года назад МАЗ показывал микроавтобус МАЗ-281040 и фургон МАЗ-365022 в РФ с прицелом наладить реализацию машин через свою российскую сеть по продаже грузовиков.

Правда, с той поры в России появился свой JAC Sunray – это собирающийся в Елабуге Соллерс Атлант.

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Источник и фото: МАЗ