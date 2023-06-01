В автосалонах закончились Hyundai Creta и Kia Rio

Московские дилеры полностью исчерпали запасы произведенных в России корейских моделей.

Ни один из четырех официальных дилеров Kia не может сказать, когда в наличии снова появится Rio. Трое авторизованных дилеров Hyundai также разводят руками по поводу новых поставок Creta.

По словам продавцов, место официальных машин Creta и Rio заняли модели, ввезенные по схеме параллельного импорта.

Также в наличии пока остаются несколько более дорогих моделей, такие как Kia Sportage и Hyundai Santa Fe, которые были получены до прекращения поставок.

За Sportage 2022 года в комплектации Prestige с бензиновым мотором объемом 2 л и мощностью 150 л.с. дилер просит 4,2 млн рублей. Santa Fe с двигателем 2,5 л на 180 л.с. и полным приводом обойдется в 4,6 млн рублей.

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Источник: Autonews

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС