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Во Владивостоке автомобиль загорелся во время дрифта (видео)

Один из заездов любительского дрифта на картодроме «Змеинка» во Владивостоке закончился неожиданно и драматично.

За РулемВ Санкт-Петербурге лось залез под ГАЗель (видео)

Седан Toyota Mark II, в котором помимо водителя находилось еще несколько человек, вспыхнул во время парного прохождения дистанции. Детали происшествия отражены на опубликованном видео.

К счастью, выбраться из машины получилось довольно оперативно – кто-то из сидевших в салоне Марка выкрикнул «горим!»

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На этих кадрах видно, что возгорание возникло в задней части машины. Вероятно, к фактору перегретых покрышек добавилось повреждение топливопровода или бензобака – пламя объяло корму довольно быстро.

Ребята пробовали тушить автомобиль самостоятельно, но получалось у них не очень здорово. К счастью, пожарные подоспели вовремя.

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Источник: Главная Дорога

Фото: скриншот видео VK

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За РулемИннокентий Кишкурно
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