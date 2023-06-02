Во Владивостоке автомобиль загорелся во время дрифта (видео)
Один из заездов любительского дрифта на картодроме «Змеинка» во Владивостоке закончился неожиданно и драматично.
Седан Toyota Mark II, в котором помимо водителя находилось еще несколько человек, вспыхнул во время парного прохождения дистанции. Детали происшествия отражены на опубликованном видео.
К счастью, выбраться из машины получилось довольно оперативно – кто-то из сидевших в салоне Марка выкрикнул «горим!»
Как не загубить двигатель некачественным масломСамая забавная реклама автомобилей в истории (+опрос)Юбилей «За рулем»: Нам 95 лет!
На этих кадрах видно, что возгорание возникло в задней части машины. Вероятно, к фактору перегретых покрышек добавилось повреждение топливопровода или бензобака – пламя объяло корму довольно быстро.
Ребята пробовали тушить автомобиль самостоятельно, но получалось у них не очень здорово. К счастью, пожарные подоспели вовремя.
- «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
Источник: Главная Дорога
Фото: скриншот видео VK
Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!За рулем в Дзен
Поделиться:
Оцените материал:
0 : 0