Российская компания показала свой новый экскаватор-погрузчик

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За Рулем4,4 метра, 1,8 тонны и 68 л.с. – что не так с новым Москвичом?

AGB 3CR – это многофункциональная машина, которая может выполнять работу от нулевого цикла и планировки территории, до погрузки и перемещения грузов. На данный момент она состоит на 80% из российских запчастей, а к 2025 году уровень локализации планируется довести до 95%. Таким образом, AGB 3CR является отличным вариантом для покупки государственными учреждениями на электронных аукционах с соблюдением ограничения на закупку импортных товаров в 44-ФЗ и 223-ФЗ.

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Экскаватор-погрузчик имеет важное преимущество в виде функции крабового хода и равновеликих управляемых колес, что ощутимо увеличивает проходимость. Двигатель Dieselmax 444 и гидравлическая система с двумя шестерными насосами сопровождаются надежной системой охлаждения. Быстросъемная каретка позволяет за считаные минуты заменять навесное оборудование, которого здесь огромное множество: от ковша-смесителя и дорожной щетки до гидромолота и гидробура.

Технические характеристики модели: глубина копания – 5990 мм, масса машины – 8400 кг, объем челюстного ковша – 1 м³, мощность двигателя – 68,6 кВт.

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Источник: журнал «Рейс»

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За РулемЛежнин Роман
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