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Читатели стали больше доверять печатным СМИ

Об этом свидетельствуют данные Минцифры. Но и мы замечаем, как растет интерес к журналу «За рулем».

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Аудитория печатных СМИ в России выросла, несмотря на все заявления, что «печатка» неинтересна и все медиапотребители ушли в интернет и соцсети, отмечается в исследовании Минцифры.

В России увеличилось среднесуточное время чтения газет и журналов, сообщила замдиректора Департамента господдержки периодической печати и книжной индустрии Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Светлана Дзюбинская.

Непростая ситуация в стране повышает уровень доверия к официальным источникам и особенно к печатной периодике, в которой читателя привлекает более выверенная, тщательнее подготовленная информация и отсутствие фейков. Доверие, в первую очередь, выросло к печатным СМИ – как федеральным, так и региональным. Точно так же увеличился уровень доверия к официальным сайтам этих изданий.

Комментарий эксперта

За Рулем

Светлана Дзюбинская, замдиректора Департамента господдержки периодической печати и книжной индустрии Минцифры:

– Наступив два-три раза на одни и те же грабли, люди уже понимают, что не всему стоит верить. Хотя есть и такая часть аудитории, которая после прочтения «горячей» новости сразу хочет ее перепостить во все 250 каналов, знакомым, друзьям. Так и расходятся наши фейки.

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Проводя исследование, специалисты проанализировали массовые журналы и газеты крупных издательских домов и выяснили, что среднесуточное время чтения газет и журналов в России выросло. Так, на чтение журналов в первом полугодии 2021-го читатели отводили 13,6 минуты, а в первом полугодии 2022-го – уже 22,36 минуты.

Напомним, что журнал «За рулем» в этом году празднует 95-летие. Все эти годы старейшее и популярнейшее автомобильное издание России живет одной жизнью со страной, ее заботами и проблемами.

Кстати, только что вышел июньский номер журнала «За рулем».

Свежие выпуски журнала всегда доступны на маркетплейсах:

А еще можно оформить подписку на журнал «За рулем» по этой ссылке.

Источник: ГИПП

Фото: АГН «Москва»

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