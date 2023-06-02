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Скоро в продаже появится еще один китайский тягач

Foton Galaxy стал главной новинкой стенда компании Foton Motor на выставках СТТ-Expo, COMvex и СТО-Expo.

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Foton Galaxy – новое поколение хорошо зарекомендовавшего себя тягача Auman EST A, который стал лидером продаж в России в этом году. Автомобиль обладает современной эффектной внешностью, его лицевая часть оформлена в стиле звездного неба. Что касается технических характеристик, Foton Galaxy оснащен обновленным двигателем Cummins мощностью 580 л.с., работающим в паре с коробкой передач ZF Traxon нового поколения. Присутствует широкий список современных систем безопасности и помощи водителю.

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Продажи седельного тягача Foton Galaxy начнутся в 1 квартале 2024 года. После сертификации в РФ будут привозить грузовики, которые адаптированы под российские дороги и климат.

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Источник и фото: журнал «Рейс»

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За РулемЛежнин Роман
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