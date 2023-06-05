«Аэрофлот» потратит более 10 млрд рублей на ПО

Переход на российское программное обеспечение перевозчик начал еще в 2022 году.

Инвестиции в размере 10 миллиардов рублей будут направлены на четыре проекта, включая замену американской системы бронирования Sabre на российскую систему «Леонардо», разработанную компаниями «Сирена трэвел» и «Ростех». Этот проект уже завершен в конце 2022 года.

Кроме того, «Аэрофлот» заменит программное обеспечение швейцарской компании SITA на планшетах экипажа на российские планшеты с мобильной операционной системой «Аврора» от «Ростелекома».

Также компания создаст российскую авиационную сервисную платформу и защищенную сеть передачи данных между авиакомпаниями и аэропортами, доступ к которой ранее предоставлялся зарубежным разработчиком.

И, наконец, «Аэрофлот» совместно с «Ростехом» будет реализовывать проект по созданию системы предиктивной аналитики состояния воздушных судов (ВС) для техобслуживания и ремонта.

«Аэрофлот» финансирует эти проекты из собственных средств. Компания планирует полностью отказаться от всех крупных иностранных систем к 2025 году.

Однако российские разработчики предоставляют программные продукты «с частично урезанным функционалом». К примеру, «Леонардо» и ORS PSS, на которую перешла S7, могут закрыть базовые потребности авиакомпаний, но не полностью заменить иностранное ПО.

По всей видимости, переход на отечественный софт не является долгосрочным направлением для «Аэрофлота», и через несколько лет авиакомпания рассчитывает возобновить работу с иностранными поставщиками ПО.

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Источник: Ведомости

Фото: Unsplash