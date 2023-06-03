В Мурманской области у клиента автосервиса угнали машину вместо ее ремонта

Причем сделал это пьяный сотрудник.

Сотрудники ГИБДД в Мурманской области остановили машину, которой управлял пьяный сотрудник автосервиса. Как выяснилось, автомобиль был сдан ему для ремонта, а он решил на нем покататься.

У водителя не было при себе водительского удостоверения, от освидетельствования он отказался.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения), предусматривающей до 3 лет лишения свободы.

Также подозреваемый находится под подпиской о невыезде, а за отказ от освидетельствования ему грозят штраф и лишение прав.

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Источник: Управление МВД России по Мурманской области

Фото: Depositphotos