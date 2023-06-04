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В Калининграде студент сжег машину из-за конфликта на дороге

Так что ввязываться в такие ситуации опасно.

За РулемМедведь буквально порвал автомобиль в Хабаровском крае (ВИДЕО)

В Калининграде 18-летний студент сжег Chevrolet Lacetti из мести, после дорожного конфликта.

Злоумышленник нашел автомобиль обидчика на парковке торгового центра, разбил стекло, облил салон жидкостью для розжига и поджег. Машина выгорела изнутри. Владелец оценил ущерб в 550 тысяч рублей.

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Против студента возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ. Ему грозит до 5 лет лишения свободы за уничтожение чужого имущества общественно опасным способом.

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Источник: Telegram-канал МВД 39

Фото: Depositphotos

Видео: УМВД России по Калининградской области/Вконтакте

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За РулемПшенин Владимир
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Отзывы о Chevrolet Lacetti (6)

За РулемБезымянный
Chevrolet Lacetti  2010/ срок владения: до 6 месяцев

Комментарий:

Машину уже поменял,но остался новый в упаковке передний бампер.Если кому то нужен,звоните т.8 903 779 22 52

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