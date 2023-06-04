В Калининграде студент сжег машину из-за конфликта на дороге
Так что ввязываться в такие ситуации опасно.
В Калининграде 18-летний студент сжег Chevrolet Lacetti из мести, после дорожного конфликта.
Злоумышленник нашел автомобиль обидчика на парковке торгового центра, разбил стекло, облил салон жидкостью для розжига и поджег. Машина выгорела изнутри. Владелец оценил ущерб в 550 тысяч рублей.
Как не загубить двигатель некачественным масломСамая забавная реклама автомобилей в истории (+опрос)Юбилей «За рулем»: Нам 95 лет!
Против студента возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ. Ему грозит до 5 лет лишения свободы за уничтожение чужого имущества общественно опасным способом.
- «За рулем» можно читать в Viber
Источник: Telegram-канал МВД 39
Фото: Depositphotos
Видео: УМВД России по Калининградской области/Вконтакте
Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!За рулем в Дзен
Поделиться:
Оцените материал:
0 : 0
Отзывы о Chevrolet Lacetti (6)
Комментарий:
Машину уже поменял,но остался новый в упаковке передний бампер.Если кому то нужен,звоните т.8 903 779 22 52