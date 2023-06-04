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Дилеры перестали выдавать машины клиентам

Даже уже оплаченные.

За РулемВ Россию завезли новые Ford Explorer

Российские дилеры стали задерживать выдачу машин, заказанных и предоплаченных. А все из-за того, что ЭПТС (электронный паспорт транспортного средства) также стали с задержками получать статус действующих, а без него нельзя выдавать автомобиль.

Впервые об этом стало известно в Санкт-Петербурге. Позже выяснилось, что проблема общероссийская, но касается не всех дилеров.

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По данным представительства Changan, проблема связана с хакерской атакой, вызвавшей сбой на таможне. Также специалисты не исключают влияния человеческого фактора из-за увеличения количества марок и моделей автомобилей и сопутствующих сложностей с оформлением документов.

По последним данным, задержки не превышали несколько дней, а сейчас проблема почти решена.

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Источник: Autonews

Фото: Depositphotos

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