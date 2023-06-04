Модели Lada стали скупать намного активнее

Продажи в мае выросли вчетверо!

Продажи АВТОВАЗа в мае 2023 года составили почти 24 тысячи автомобилей, сообщил глава компании Максим Соколов на конференции «Цифровая индустрия промышленной России». Это вчетверо выше показателя прошлого года. А вот по сравнению с апрелем 2023 года продажи снизились на 13%.

Напомним, почти весь прошлый май завод провел в простое из-за дефицита комплектующих.

Производство же за нынешний май достигло показателя в 21,5 тыс. машин.

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Источник: ТАСС

Фото: Depositphotos