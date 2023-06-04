Популярный в России «бюджетник» ушел на пенсию

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Машина не выпускается с конца марта.

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Узбекский завод UzAuto Motors снял с производства хэтчбек Chevrolet Spark, известный у нас также как Ravon R2. Малолитражку не делают с конца марта, а в 2010-2023 годах в Узбекистане было выпущено 293 840 машин.

Chevrolet Spark также до 2015 года продавался на некоторых рынках как Daewoo Matiz. С 2010 года он выпускался в Узбекистане и экспортировался не только к нам, но также в Украину и Казахстан.

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В 2015-2020 годах автомобиль шел на экспорт как Ravon R2 и оснащался двигателем 1,2 л в сочетании с классическим «автоматом».

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Источник: AutoStrada

Фото: «За рулем», AutoStrada

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За РулемПшенин Владимир
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