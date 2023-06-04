Таксистам перерабатывать не дадут

Водитель сможет работать не более 12 часов в сутки.

Правительство России установило нормы рабочего времени и отдыха для таксистов-физлиц.

В неделю водитель должен работать не более 40 часов, а в день – не более десяти. Время можно увеличить для того, чтобы завершить заказ, но не более чем на 2 часа.

Также Минтранс разрабатывает механизм запрета работы более 12 часов со сменой агрегаторов.

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Источник: Газета.ру

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