Таксистам перерабатывать не дадут
Водитель сможет работать не более 12 часов в сутки.
Правительство России установило нормы рабочего времени и отдыха для таксистов-физлиц.
В неделю водитель должен работать не более 40 часов, а в день – не более десяти. Время можно увеличить для того, чтобы завершить заказ, но не более чем на 2 часа.
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Также Минтранс разрабатывает механизм запрета работы более 12 часов со сменой агрегаторов.
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Источник: Газета.ру
Фото: depositphotos
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