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Таксистам перерабатывать не дадут

Водитель сможет работать не более 12 часов в сутки.

За РулемСтало известно, как долго придется копить на машину

Правительство России установило нормы рабочего времени и отдыха для таксистов-физлиц.

В неделю водитель должен работать не более 40 часов, а в день – не более десяти. Время можно увеличить для того, чтобы завершить заказ, но не более чем на 2 часа.

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Также Минтранс разрабатывает механизм запрета работы более 12 часов со сменой агрегаторов.

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Источник: Газета.ру

Фото: depositphotos

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За РулемПшенин Владимир
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