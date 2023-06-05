«Нива» получит новое «сердце» и проживет до 2027 года

Через 4 года модель отметит полувековой юбилей.

АВТОВАЗ отмечает рост продаж Lada Niva и не намерен прекращать ее выпуск, по крайней мере до 2027 года точно, заявил президент компании Максим Соколов. Более того, уже в следующем году автомобиль получит современный, более мощный и тяговитый двигатель.

Сейчас мы поставим двигатель 1,6 литра, перевернем его по-другому, развернем, соединим коробку передач, пониженную и раздатку. Меньше шума будет. Всегда некомфортно было в обычной Ниве из-за того, что она сильно шумела», – поделился планами глава АВТОВАЗа.

Кроме того, планируется сделать и спортивную модификацию Нива Спорт с 16-клапанным двигателем мощностью 122 л. с., добавил Соколов.

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Источник: КоммерсантЪ

Фото: «За рулем»